Zwei Verletzte : Auto überschlägt sich auf der B 41

Hofeld-Mauschbach/St. Wendel In der Nähe des Namborner Ortsteils Hofeld-Mauschbach gibt es auf der Bundesstraße einen Unfall, als ein Mann aus St. Wendel mit seinem Pkw von der Fahrbahn abkommt.

Am Samstagnachmittag gegen 16.15 Uhr kam auf der B 41 zu einem Unfall. Das berichtet die Polizeiinspektion St. Wendel. Demnach verletzten sich bei dem Vorfall in Höhe der Ausfahrt Hofeld-Mauschbach zwei Personen leicht.

Ein 26-jähriger Mann aus St. Wendel befuhr mit seiner weiblichen Begleitung die B 41 aus Richtung St. Wendel kommend in Richtung Nohfelden, heißt es in der Meldung. An der Ausfahrt sei der Pkw in einer Linkskurve von der Fahrbahn abgekommen, und habe sich anschließend überschlagen. Erst im Straßengraben kam der Wagen laut Polizei zum Stehen. Der Fahrer und seine Beifahrerin wurden demnach leicht verletzt. Die Beifahrerin wurde ins Krankenhaus nach Neunkirchen gebracht.