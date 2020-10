Neuinfektionen mit Covid-19 : Kreis St. Wendel überschreitet kritische Infektions-Marke

St. Wendel Der saarländische Landkreis St. Wendel hat bei den Neuinfektionen mit Covid-19 die kritische Schwelle von 50 Infektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen überschritten.

Nachdem am Samstag zehn neue Fälle bestätigt worden seien, liege die so genannte Inzidenz bei 50,46, erklärte der Kreis auf seiner Internetseite. „Das bedeutet, dass der Landkreis nun als Risikogebiet eingestuft wird.“ Dies gelte so lange, bis der Wert von 50 fünf Tage lang mit fallender Tendenz unterschritten werde. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk über das Thema berichtet.

„Die Einstufung als Risikogebiet hat für Personen, die aus beruflichen, medizinischen oder familiären Gründen in den Landkreis St. Wendel kommen, keine Auswirkungen“, erklärte die Kreisverwaltung. Einwohner des Landkreises, die in den kommenden Tagen in Urlaub fahren, können sich bis zum 15. Oktober am Saarbrücker Testzentrum kostenlos testen lassen. Für Menschen, die im Landkreis St. Wendel Urlaub machen, gelten den Angaben nach keine besonderen Regelungen.