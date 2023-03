Tausende Besucher erwartet Die besten Bilder des Eröffnungstages: Ostermarkt in St. Wendel wächst wieder deutlich an

St Wendel · Bürgermeister Peter Klär hat am Donnerstagvormittag den Ostermarkt in St. Wendel eröffnet. Bis Sonntag werden hier Tausende Besucher erwartet. Wir haben uns das große Angebot vor Ort am Eröffnungstag angesehen.

24.03.2023, 13:09 Uhr

Von Hanna Michel

Ein Duft von frisch zubereitetem Schales zieht über den Schlossplatz, gemischt mit einer orientalischen Note von Räucherstäbchen und ein paar Meter weiter liegt der Geruch von saftigen Bratwürstchen in der Luft – hier, auf dem St. Wendeler Ostermarkt, gibt es an jeder Ecke etwas Leckeres zu riechen und zu schmecken. Doch die schön geschmückte Altstadt hat noch viel mehr zu bieten als Essens- und Getränkestände.