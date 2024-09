Marienhaus Klinikum Zum 1. Oktober – warum die Geburtshilfe in St. Wendel schließt

„Geburtshilfe in St. Wendel schließt“ – so lautet die Überschrift eines Flyers der Hebammengemeinschaft Zauberhaft, der seit einigen Tagen im Umlauf ist. Darin verkünden die Hebammen, die ihre Praxis in Oberthal haben, dass die Abteilung zum 1. Oktober ihren Betrieb einstelle. Nun hat die Marienhaus-Gruppe Stellung zu dem Flyer bezogen. Demnach werden Entbindungen ab nächsten Monat nur noch im Krankenhaus in Neunkirchen/Kohlhof möglich sein. Vor- und Nachbetreuung würden aber weiterhin in St. Wendel angeboten. „Marienhaus bündelt die Geburtshilfe für das nordöstliche Saarland in Neunkirchen und etabliert damit das führende Kompetenzzentrum für die geburtliche Versorgung im Saarland“, fasst die Sprecherin die Neuerungen zusammen.