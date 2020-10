Bergung am Sonntag geplant : St. Wendel blickt der Bombe entgegen

Bergung am Sonntag geplant

St. Wendel 100 Kilo wiegt die Bombe, 22 Kilo davon sind Sprengstoff. Wenn die bei Bauarbeiten gefundene Weltkriegsbombe am kommenden Sonntag nahe der Lebenshilfe in St. Wendel geborgen werden soll, müssen 400 Menschen vorsichtshalber ihre Wohnungen verlassen – darunter 50 Personen aus dem Wohnheim der Lebenshilfe.

Die Bombe war bei Bauarbeiten für ein Kundenzentrum der Stadtwerke entdeckt worden. In unmittelbarer Nachbarschaft liegen die Lebenshilfe, die örtliche Feuerwehr, die Polizeiinspektion und die Bahnstrecke St. Wendel-Ottweiler. Der Zugverkehr auf dieser Strecke wird am Sonntag ab 9:30 Uhr gesperrt, der innerörtliche Straßenverkehr rund um die Mommstraße bereits ab 8 Uhr. Bis 9 Uhr müssen die umliegenden Gebäude geräumt sein. Einsatzkräfte werden anschließend überprüfen, ob auch alle Gebäude evakuiert sind – dann soll um 10 Uhr mit der Bergung der Fliegerbombe durch den Kampfmittelräumdienst der Polizei begonnen werden. Diese soll bis spätestens 14 Uhr abgeschlossen sein. Anschließend werden Bahn- und Straßenverkehr wieder frei gegeben. Für die evakuierten Anwohner stehen zur vorübergehenden Unterbringung wegen der Corona-Abstandsregeln gleich zwei Hallen zur Verfügung: der städtische Saalbau sowie die Turnhalle des Berufsbildungszentrums in der Jahnstraße.