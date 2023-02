Kurioser Vorfall in St. Wendel : Betrunkener nutzt Gelbe Tonne als Transportmittel

St. Wendel In der Nacht zu Sonntag kam es in St. Wendel zu einer Verwechslung. Anwohner alarmierten die Polizei wegen Randalierern. Doch stattdessen stießen die Beamten auf eine Hilfsaktion.

In der Nacht auf Sonntag wurde die Polizei in die Werschweilerstraße in St. Wendel gerufen. Dort würden sich Randalierer aufhalten und die gelben Mülltonnen umwerfen. Doch als sie vor Ort eintrafen, zeigten sich die Beamten erstaunt. Statt Randalieren trafen die Polizisten ein ungleiches Trio an. Ein alter Mann, der sehr betrunken war und sich in einer gelben Tonne aufhielt. Außerdem zwei junge Menschen, die den Mann in der Tonne vor sich herschoben.