St Wendel St. Wendel begeht den Weltfriedenstag

In New York kommt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN) zusammen. Russland überzieht die Ukraine mit schweren Luftangriffen. Was läuft in dieser Welt falsch? Denn es ist Donnerstag, 21. September, der Weltfriedenstag. 2001 hat die UN-Generalversammlung dieses Datum zum Internationalen Tag des Friedens ausgerufen und erklärt: „Am Weltfriedenstag sollen weltweit Waffenruhe und Gewaltlosigkeit herrschen. Alle Nationen und Völker sind zur Einstellung von Feindseligkeiten aufgerufen.“