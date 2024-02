Fachkräftemangel Auszubildende aus Vietnam unterstützen Lebenshilfe St. Wendel

Zimt, Nelken, Koriander und Ingwer: Die Wohnungstür haben sie noch gar nicht richtig geöffnet, da dringen einem schon die feinsten fernöstlichen Aromen in die Nase. Was dort auf dem Herd vor sich hin köchelt, so werden Tan Thanh Nguyen, Khanh Ly Pham, Thi Hong Vu und Minh Hoai Nguyen später verraten, ist eine Nudelsuppe namens Pho. Eine jener Spezialitäten, die die vier zubereiten, wenn sie Sehnsucht nach Zuhause haben. Zuhause, das liegt rund 9000 Kilometer Luftlinie entfernt. Die vier stammen aus Vietnam.