Ausbildungsmarkt im Landkreis St. Wendel In diesen Berufen gibt es noch freie Lehrstellen

Ebenfalls nur geringe Unterschiede im Vergleich zu 2023 gibt es bei der Anzahl der Bewerber mit Hauptschulabschluss. Bis jetzt sind es 131 Jugendliche, die sich mit diesem Abschluss auf Ausbildungssuche begeben haben. Zwei weniger als im Vorjahr. Darüber hinaus haben laut Merziger 17 Bewerber (plus sieben) keinen Schulabschluss und bei fünf (minus vier) liegen keine Angaben vor. Merziger weist jedoch darauf hin, dass sich die Zahlen bis zum offiziellen Beginn des Ausbildungsjahres noch verändern können. Dieses beginnt traditionell am 1. September, also in knapp zwei Monaten.