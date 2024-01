So läuft die kurze Sessio St. Wendel: Alle Fastnachtstermine auf einen Blick

Info

Alle Fastnachtsvereine können der Saarbrücker Zeitung ganz einfach ihre Fastnachtstermine mitteilen. Dabei ist die Session 23/24 besonders früh dran. Gleich nach Jahresbeginn geht es mit den ersten Sitzungen los, denn schon am 14. Februar ist Aschermittwoch. Also müssen sich alle ranhalten. Die Vereine mit ihren letzten Vorbereitungen, die Närrinnen und Narren mit Auswahl und eventuellen letzten Nadelstichen an den Kostümen – und nicht zuletzt: Veranstalter und unsere Zeitung mit den Ankündigungen der närrischen Termine.

Die Saarbrücker Zeitung beabsichtigt wieder, der Leserschaft den perfekten Überblick über diese Termine zu verschaffen. Die Vereine und alle weiteren Veranstalter haben dafür den besten Draht zu Ihrer Saarbrücker Zeitung. Unter www.saarbruecker-zeitung.de/termine können alle ihre Terminhinweise eintragen – natürlich kostenfrei. Das vorbereitete Formular ist selbsterklärend, wer es ausfüllt, wird alle wichtigen Informationen an die Frau und an den Mann bringen. Jetzt also ran an den PC, die Seite der Saarbrücker Zeitung aufrufen und die Termine eintragen.