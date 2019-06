Musik liegt in der Open-Air-Luft : St. Wendel – bist Du gut drauf?

St. Wendel Zweites Gastspiel des SR-Ferien-Open-Airs lockte tausende Schüler ins St. Wendeler Bosenbach-Stadion. Dort ging zum Ferienbeginn die Post ab.

Mehr als 11 000 Schüler, acht Künstler und sieben Stunden Musik – das sind kompakt die Zahlen zum SR-Ferien-Open-Air. Die Schüler-Fete ging am Freitag im St. Wendeler Bosenbachstadion in die zweite Runde. Die Saarbrücker Zeitung war den ganzen Tag vor Ort und hat sich sowohl vor, als auch hinter den Kulissen umgeschaut.

12.50 Uhr Die Schattenplätze unter den Bäumen sind begehrt. Etliche Jugendliche haben es sich dort gemütlich gemacht. Paulina Ludwig und Carolin Hiegel hingegen schlendern an den Essensständen vorbei. Sie wollen sich stärken, ehe sie sich einen Platz vor der Bühne sichern. Die 14-jährigen Mädchen gehen in Wadern zur Schule und sind zum dritten Mal beim SR-Ferien-Open-Air dabei – zum zweiten mal in St. Wendel. „Wir freuen uns auf Summer Cem und Bars & Melody“, sagt Paulina. „Die hören wir auch oft in unserer Freizeit“, ergänzt Carolin.