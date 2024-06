Was das der Region bringen soll Special-Forces ziehen nach Baumholder um

Die Gerüchte hielten sich schon lange. Aber so ganz klar war noch nicht, ob die Special-Forces der US-Armee tatsächlich von Stuttgart nach Baumholder ziehen würden. Nun gibt es Details dazu. Nicole D. Kirschmann, die stellvertretende Direktorin des Public-Affairs-Büros von U.S. Special Operations Command Europe, verrät, was in Baumholder passieren soll.