Besuch des Ministerpräsidenten in St. Wendel : Wurde nach Parteizugehörigkeit selektiert?

Die Mehrzweckhalle in Bliesen wird saniert. Möglich macht dies – wie bei den anderen Hallen – der Saarlandpakt der schwarz-roten Landesregierung. Foto: Thorsten Grim

St. Wendel Eine Auswahl nach Parteibuch vermutet der Vorsitzende des SPD-Stadtverbands. Der Ärger entzündet sich am Besuch des Ministerpräsidenten in St. Wendel. Die Stadtverwaltung sagt: Das war nicht unser Termin.



Erst waren sie überrascht, nun sind sie sauer – die Sozialdemokraten in St. Wendel. Ihr Groll entzündet sich am Besuch des Ministerpräsidenten Tobias Hans (CDU). Der hat sich vergangene Woche drei Baustellen im Stadtgebiet angeschaut. Ohne dass die Ortsvorsteher von Niederkirchen und Niederlinxweiler, Thea Edinger und Klaus Riotte (beide SPD), vorab über den Besuch in ihren Orten informiert wurden – geschweige denn dazu eingeladen. Wie der SPD-Stadtverbandsvorsitzende Marc André Müller gegenüber der SZ erklärt, waren er selbst sowie die beiden Ortsvorsteher „sehr überrascht, aus der Saarbrücker Zeitung vom Besuch des Ministerpräsidenten in ihrem Ortsteil zu erfahren. Sie waren vom Bürgermeister vorab nicht informiert worden“. Was Müller und seine Kollegen mit am meisten ärgert: „In Bliesen waren Ortsvorsteher und CDU-Stadtratsmitglieder beim Termin dabei.“ Ortsvorsteher in Bliesen ist der Christdemokrat Wolfgang Theis. Daher könnte man vielleicht annehmen, sagt St. Wendels SPD-Chef Müller, dass es sich um einen CDU-internen Termin gehandelt habe. Dagegen spreche aber, dass auf den Facebook-Seiten des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei Text-Beiträge, Fotos und sogar ein Image-Film über den Besuch zu sehen sind.

In der Tat zeigt der Film, wie sich der Ministerpräsident gemeinsam mit St. Wendels Bürgermeister Peter Klär (CDU) und weiteren Personen die Sport- und Kulturhalle in Bliesen, die Mehrzweckhalle in Niederlinxweiler und die Schulturnhalle in Niederkirchen ansieht. Die werden beziehungsweise sollen in den kommenden Monaten renoviert werden. Möglich macht dies der Saarlandpakt der schwarz-roten Landesregierung, der die Stadt St. Wendel um knapp 20 Millionen Euro Schulden erleichtert.

„Grundsätzlich freut es uns, dass der Landesvater sich für die Projekte in den St. Wendeler Stadtteilen interessiert. Zumal alle drei Maßnahmen vom Stadtrat einstimmig von allen Fraktionen auf den Weg gebracht und im Falle der Schulturnhalle in Niederkirchen sogar durch die SPD angestoßen wurden. Sehr verwundert sind wir aber darüber, dass in Niederlinxweiler und Niederkirchen nicht einmal die Ortsvorsteher über den Termin informiert worden waren“, beschwert sich der Vorsitzende des SPD-Stadtverbands.

Für einen Bürgermeister gelte das Neutralitätsgebot. Es hätte sich gehört, dass auch in Niederlinxweiler und Niederkirchen die betroffenen Ortsvorsteher zum Termin eingeladen werden. „Dass diese aus der Zeitung und durch Beiträge auf den Facebook-Seiten des Ministerpräsidenten und der Staatskanzlei davon erfuhren, hinterlässt den bitteren Beigeschmack, dass der Bürgermeister offenbar nach dem Parteibuch selektiert.“

Müller ist verärgert und führt weiter aus: „Sollte es sich lediglich um ein Versehen gehandelt haben, dürfte die Angelegenheit durch eine öffentliche Entschuldigung des Bürgermeisters aus der Welt zu schaffen sein.“ Darauf wird er aber lange warten müssen. Denn, wie Stadtsprecher Volker Schmidt erklärt, gibt es nichts zu entschuldigen. „Das war kein Termin von uns, sondern einer der Staatskanzlei.“ St. Wendel habe Hans nicht eingeladen. Es habe sich bei dem Vor-Ort-Termin um einen Informationsbesuch „rein auf der Sachebene“ gehandelt. Deshalb habe die Stadt auch nur die jeweils zuständigen Projektleiter eingeladen, „also von unserem Bauamt die Leute, die mit den Projekten betraut sind“. Viel mehr könne er zu der Sache nicht sagen.

Auf die Frage, ob es der Stadt nicht gut zu Gesicht gestanden hätte, dennoch die beiden SPD-Ortsvorsteher einzuladen – schließlich kommt der Ministerpräsident nicht jeden Tag vorbei, und bei den Investitionen handelt es sich um wichtige Bausteine der infrastrukturellen Substanzerhaltung vor Ort –, sagte Schmidt. „Wir waren ja nicht lange an den einzelnen Stationen. Das war immer eine Sache von fünf oder zehn Minuten.“ Wenngleich Hans in Niederkirchen gute zwanzig Minuten verweilte, wie sich der SZ-Mitarbeiter, der bei dem Vor-Ort-Termin zugegen war, erinnert. Auch in Bliesen war Hans laut Ortsvorsteher Wolfgang Theis gute 20 Minuten. Wie lange der Besuch des Ministerpräsidenten in Niederlinxweiler dauerte, dazu liegen der SZ keine abweichenden Infos vor. Auf die Frage, ob die Länge des Besuchs ausschlaggebend dafür sei, ob Ortsvorsteher eingeladen werden oder nicht, meinte Schmidt: „Was denn sonst?“ Im Übrigen sei überhaupt kein Ortsvorsteher eingeladen worden, auch Bliesens Wolfgang Theis nicht. Wie Theis von dem Termin erfahren habe, könne er nicht sagen, „da müsste ich jetzt spekulieren, das weiß ich nicht“.

Die Pressestelle in der Staatskanzlei gibt sich auf SZ-Nachfrage kurz angebunden: „Die Einladungen für die Vor-Ort-Termine fallen in den Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung. Über einen möglichen Teilnehmerkreis wurde im Vorfeld der Termine nicht gesprochen“, heißt es dazu aus Saarbrücken. Auch hier kein Wort des Bedauerns.

Bliesens Ortsvorsteher kann nachvollziehen, dass seinen Kollegen die Nicht-Berücksichtigung stinkt. „Ich hätte mich genauso darüber geärgert“, räumte Theis auf SZ-Nachfrage ein. Er selbst habe am Vorabend des Besuchs von diesem erfahren. Demnach hatte der Sprecher der Staatskanzlei, Alexander Zeyer, gleichzeitig CDU-Stadtratsmitglied und Beigeordneter, seine Fraktionskollegen per E-Mail auf den Vor-Ort-Termin hingewiesen. Diese E-Mail habe auch ihn erreicht. „Allerdings ohne Angabe einer Uhrzeit.“ Am Morgen des darauffolgenden Tages erhielt er nach eigener Aussage um 11.05 Uhr einen Anruf aus dem St. Wendeler Rathaus. Telefonisch sei ihm mitgeteilt worden, dass Hans in 15 Minuten in Bliesen sei. Und er sei gefragt worden, ob er Zeit hätte, vorbeizukommen. Er war gerade im Ort einkaufen, daher habe er schnell an der Halle sein können. „Wenn ich auswärts unterwegs gewesen wäre, wäre ich auch nicht dabei gewesen.“

Auch sei er es gewesen, der nach dem Anruf der Stadtverwaltung den CDU-Stadtratsmitgliedern Joachim Hinz und Heiko Marx Bescheid gesagt und sie gebeten habe, vorbeizukommen. Grundsätzlich finde er die Vorgehensweise aber nicht gut: Die Staatskanzlei oder das Rathaus hätten früher über den bevorstehenden Besuch des Ministerpräsidenten informieren und auch die Kollegen von der SPD dazunehmen sollen. „Die Leute vor Ort müssen zu solchen Sachen eingeladen werden. Als Ortsvorsteher ist man überparteilich.“

Ein Neubau soll die Bewegungshalle der Grundschule Niederkirchen, die in die Jahre gekommen ist, ersetzen. Foto: Martin Trappen