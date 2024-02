Politischer Aschermittwoch „Es fängt immer mit Worten an“

Das Heringsessen der SPD im Züchterheim in Oberlinxweiler hat eine lange Tradition. „Es ist das 50. Mal, dass wir an einem Aschermittwoch hier zusammenkommen – und das im Wahljahr 2024“, begrüßte Ortsvorsteher Jörg Birkenbach die recht zahlreich erschienenen Gäste, darunter Innenminister Reinhold Jost, Gesundheitsminister Magnus Jung, den Bundestagsabgeordneten Christian Petry, Staatssekretär Torsten Lang, Marc André Müller, Bürgermeister-Kandidat für St. Wendel, sowie Réka Klein, die im Zuge der anstehenden Kommunalwahlen gerne das Landratsamt erobern würde. Und auch Birkenbach selbst will es wieder wissen und strebt – auf Platz eins der SPD-Ortsliste – eine weitere Amtszeit als Ortsvorsteher von Oberlinxweiler an.