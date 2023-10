Spatenstich für Millionen-Projekt in Baumholder 52 neue Häuser auf dem Standort

Baumholder · Knapp 60 Millionen Euro werden ab sofort in den US-Standort Baumholder investiert. Am Mittwochmorgen vollzogen die Offiziellen in Wetzel-Housing den ersten Spatenstich für 52 Wohnhäuser und einen Apartment-Block, die die Lebensqualität der Soldaten und deren Familien erhöhen sollen.

18.10.2023, 13:21 Uhr

So soll das neue Apartment-Haus auf dem US-Standort Baumholder aussehen. Foto: Melanie Mai