Auszeichnung : Fairplay-Preis für die SF Dörrenbach

Dörrenbach Nachdem die Sportfreunde Dörrenbach bereits in der Saison 2015/2016 und 2018/2019 den Sparkassen-Fairplay-Preis erhielten, wurden Sie auch für die Saison 2019/2020 mit diesem tollen Preis ausgezeichnet.

Das teilte der Verein in einer Pressemeldung mit. „Fair Play beinhaltet nicht nur das Einhalten der Spielregeln, Fair Play beschreibt vielmehr eine Haltung des Sportlers, der Respekt vor dem sportlichen Gegner, und die Wahrung seiner physischen und psychischen Unversehrtheit“ beschreibt der ehemalige Vizepräsident des Saarländischen Fußballverbandes Adrian Zöhler diese Auszeichnung. Der Sparkassen-Fairplay-Preis wurde am Donnerstag, 5. August in Dörrenbach von Cornelia Hoffmann-Bethscheider (Präsidentin des Sparkassenverbandes Saar), David Lindemann (Vizepräsident SFV), Herr Klein (Kreissparkasse St. Wendel) und Edwin Wirbel (Kreisehrenamtsbeauftragter) für die Mannschaften mit den wenigsten gelben und rote Karten in der abgelaufenen Spielzeit an die SG St. Wendel-Ostertal