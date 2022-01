Auf der Erde und im Weltraum : Besonderes Naturschauspiel: Sonnige Grüße von Astronaut Matthias Maurer und den Saarländern

Foto-Aktion

Während seiner Mission möchte Matthias Maurer über die Geschehnisse in seiner Heimat auf dem Laufenden bleiben. Daher startet die SZ in Kooperation mit der Firma azzurromedia Werbung & Design die Aktion „Mir sprooche üwwerALL“. Leser können Fotos in der Region aufnehmen und per E-Mail an die Redaktion senden. Eine Jury wählt die schönsten Impressionen aus und schickt diese zum Astronauten in die ISS. Mit der Aktion ist ein Gewinnspiel verbunden.

Wer sein Foto ins All schicken möchte, sollte das Bild per E-Mail an astronaut@sz-sb.de senden. Unbedingt die Anschrift (für das Gewinnspiel) und den Namen des Fotografen nennen. Zudem in zwei/drei Sätzen erklären, was auf dem Bild zu sehen ist. Mit Einreichung des Fotos werden die Rechte zur Veröffentlichung eingeräumt. Die ausgewählten Bilder erscheinen in der gedruckten Saarbrücker Zeitung und online (saarbruecker-zeitung.de und Social-Media-Kanäle). Weitere Teilnahmebedingungen im Internet auf der Webseite https://bit.ly/30oFj9P