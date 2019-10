Die schönsten Leser-Fellnasen : Weil es so schön war. . . Nachlese zum Internationalen Welthundetag

St. Wendel Die Resonanz war umwerfend.

So umwerfend, wie ein Hund sein Herrchen oder Frauchen bei der Heimkehr begrüßt: Mehr als 330 Fotoeinsendungen erreichten uns allein über die Facebook-Seite der St. Wendeler Zeitung, nachdem wir anlässlich des Welthundetages am 10. Oktober dazu aufgerufen hatten, uns Fotos der kaltschnäuzigen Lieblinge zuzusenden. Wir bekamen Bilder von großen und kleinen Hunden, von coolen und frechen, süßen und verschmusten, verspielten und faulen Vierbeinern. Dass es so viele würden, damit hätten wir nicht gerechnet. Daher legen wir in der heutigen Ausgabe noch einmal nach. Alle Fellnasen können wir zwar nicht abdrucken, aber doch erneut eine kleine Auswahl.