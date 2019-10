So ein Hundeleben : Hoch lebe der beste Freund

So ein Hundeleben

Berlin Heute ist Welthundetag. Das Online-Portal Blitzrechner.de hat aus diesem Anlass Tipps gesammelt, um die Lebenserwartung des liebsten Vierbeiners zu erhöhen. Und wir haben unsere Leser gebeten, uns Fotos von ihren kaltschnäuzigen Familienmitgliedern zuzusenden. Eine Auswahl findet sich auf dieser Seite. Und hier sind sie: Die wichtigsten Tipps für ein langes Hundeleben:

Altersgerechte Bewegung: Regelmäßige Bewegung trainiert das Herz-Kreislauf-System, hält das Gewicht in Schach, ist gut für die Koordination und die Gelenke. Junge Hunde sollen mehrere kleine Runden am Tag gehen, erwachsene Hunde zwei große und ältere Hunde wieder mehrere kleine Runden am Tag.