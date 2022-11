Arbeitsmarktbericht für den Landkreis St. Wendel : Arbeitslosigkeit steigt vor allem bei den Frauen

St Wendel Im Oktober wurden im Saarland 33 664 Arbeitslose gezählt. Die Zahl ist gegenüber September um 357 oder 1,0 Prozent zurückgegangen. Gegenüber Oktober 2021 waren 92 (0,3 Prozent) mehr Arbeitslose gemeldet.

Die Arbeitslosenquote lag bei 6,4 Prozent und damit 0,1 Prozentpunkte unter dem Wert des Vormonats und 0,1 Prozentpunkte über dem des Vorjahresmonats. Die jahreszeitübliche Herbstbelebung hat am regionalen Arbeitsmarkt für einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit gesorgt. Insgesamt waren im Oktober im Landkreis St. Wendel 1718 Menschen arbeitslos gemeldet, 71 weniger als im September. Die Zahl der von Arbeitslosigkeit Betroffenen lag spürbar über dem Vorjahreswert (plus 125 oder 7,8 Prozent). Die Arbeitslosenquote betrug im Oktober 3,7 Prozent. Vor einem Monat lag sie bei 3,8 Prozent und vor einem Jahr bei 3,3 Prozent.

Unter den 1718 Arbeitslosen befanden sich 868 Männer, 850 Frauen, 65 Jüngere unter 25 Jahren, 697 Ältere ab 50 Jahren sowie 463 Langzeitarbeitslose. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit bei den Männern um rund zwei Prozent, bei den Frauen hingegen um 14,6 Prozent angestiegen. In der Altersgruppe der Unter-25-Jährigen war im Vergleich zu Oktober 2021 ein Rückgang der Arbeitslosigkeit um rund drei Prozent festzustellen. Bei der Altersgruppe 50plus gab es einen geringfügigen Anstieg (plus 1,2 Prozent). Die Zahl der Personen, die länger als ein Jahr arbeitslos gemeldet sind, ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich gesunken (minus 17,5 Prozent).

In der Arbeitslosenversicherung, die in der Zuständigkeit der Agentur für Arbeit Saarland liegt, waren im Oktober 692 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 14 weniger als im September. In der Grundsicherung, für die das Jobcenter im Landkreis St. Wendel zuständig ist, waren im aktuellen Monat 1026 Arbeitslose gemeldet, 57 weniger als im Vormonat. In der Arbeitslosenversicherung hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr um 16,3 Prozent verringert. In der Grundsicherung hingegen lag die Zahl der Arbeitslosen um mehr als ein Drittel über dem Vorjahreswert. Mit der seit dem 1. Juni andauernden Einbeziehung von geflüchteten Menschen aus der Ukraine in die Betreuung durch die Jobcenter dürfte sich dieser Sachverhalt im Wesentlichen begründen lassen, teilt ein Sprecher der Arbeitsagentur mit. Diese Ersterfassung der oben genannten Personen weise im Saarland weiterhin einen hohen Umfang auf.