Pandemie : 14 weitere Corona-Fälle im St. Wendeler Land

St. Wendel In einem Kindergarten in der Gemeinde Tholey ist am Dienstag ein Folgefall bekannt geworden.

Wie ein Sprecher des Landkreises St. Wendel mitteilt, wurde ein Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Daher müssen ab sofort weitere vier Kinder sowie ein Erzieher zu Hause bleiben. Insgesamt befinden sich nun 71 Kinder und 17 Angestellte der Einrichtung in Quarantäne. Auch an der Gemeinschaftsschule in Freisen hat das Gesundheitsamt einen Folgefall registriert. Ein Jugendlicher ist mit Covid-19 infiziert. Da hier ohnehin schon alle Schüler und Lehrer zu Hause sind, mussten keine weiteren Quarantänen innerhalb der Schulgemeinschaft angeordnet werden.

Die Fallzahlen im Landkreis sind folglich weiter gestiegen. Das Gesundheitsamt hat 14 neue Fälle gemeldet. Die Betroffenen leben in den Kommunen St. Wendel (8), Freisen (2), Tholey (2), Nonnweiler (1) und Oberthal (1). Die Sieben-Tage-Inzidenz ist auf 122,98 Fälle pro 100 000 Einwohner gesunken. Seit Beginn der Pandemie sind 846 Infektionen bekannt geworden. 622 Menschen gelten als genesen. 18 Personen sind im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. 206 Patienten sind noch nachweislich erkrankt.