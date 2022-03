Arbeitsmarkt im Landkreis St. Wendel : 132 neue Stellen in vier Wochen gemeldet

St Wendel Arbeitslosigkeit im St. Wendeler Land geht weiter zurück. Niedrigste Quote im Saarland.

Betrachtet man die beiden Rechtskreise getrennt voneinander, ist zu erkennen, dass der Rückgang der Arbeitslosigkeit zum Vorjahr im Bereich der Arbeitslosenversicherung stärker ausfiel als in der Grundsicherung. Bei der Agentur für Arbeit hat sich die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahr um fast ein Viertel verringert, in der Grundsicherung hingegen lag die Zahl der Arbeitslosen um weniger als ein Zehntel unter dem Vorjahreswert. Bei der Agentur für Arbeit waren im März 799 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 49 weniger als im Februar. Beim Jobcenter im Landkreis St. Wendel waren im aktuellen Monat 777 Arbeitslose gemeldet, 22 mehr als im Vormonat.

In den vergangenen vier Wochen meldeten die Unternehmen im Landkreis St. Wendel 132 neue Stellen. Seit Jahresbeginn wurden 476 offene Stellen gemeldet. Das war fast ein Viertel mehr als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Zahl der gemeldeten Arbeitsstellen lag ebenfalls deutlich über dem Vorjahreswert. Im Bestand wurden 926 offene Arbeitsplatzangebote gezählt, das war mehr als die Hälfte mehr als im März 2021. Die meisten neuen Stellen wurden in der Zeitarbeit gemeldet. Aber auch in anderen Branchen bot sich ein attraktives Angebot an offenen Stellen, insbesondere im Handel, im Gesundheits- und Sozialwesen, im Öffentlichen Dienst, im Verarbeitenden Gewerbe, im freiberuflichen/wissenschaftlichen/technischen Dienstleistungsbereich, im Bereich Erziehung und Unterricht, im Gastgewerbe und sowie im Baugewerbe, teilt eine Sprecherin der Arbeitsagentur mit.