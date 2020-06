Kostenpflichtiger Inhalt: Sommer in Zeiten von Corona : So öffnen die Bäder im Landkreis St. Wendel

Ein Sprung ins kühle Nass: Ab Montag, 8. Juni, dürfen die Besucher den Sommer im St. Wendeler Freibad genießen. Foto: Bonenberger/Kreisstadt

St. Wendel Bereits am 8. Juni wird das erste Freibad in der Region wieder den Betrieb aufnehmen.

Grund zur Freude für alle Wasserratten im St. Wendeler Land: Nach der Corona-Pause werden die Bäder in der Region wieder der Reihe nach öffnen. Bereits vergangene Woche hatte der saarländische Ministerrat eine neue Verordnung zur Eindämmung der Pandemie beschlossen – und grünes Licht für den Betrieb von Frei-, Strand- und Hallenbädern gegeben. Ab Montag, 8. Juni, dürfen die Menschen dort wieder schwimmen, planschen und das kühle Nass genießen. Logisch: Auch hierbei müssen sie etliche Hygienemaßnahmen beachten.

Diese Vorgaben umzusetzen, ist Aufgabe der Ortspolizeibehörden, sprich der Bürgermeister. Die Landesregierung habe zwar gewisse Leitlinien für den Hygieneplan erstellt. Diese seien jedoch nicht verpflichtend. „Wir müssen jetzt gucken, wie wir zu Rande kommen mit all den Empfehlungen, die von den Fachverbänden vorliegen“, sagt Freisens Rathauschef Karl-Josef Scheer (SPD). Er hat es in seiner Gemeinde mit einem Sonderfall zu tun, denn das Weiselbergbad in Oberkirchen ist eine Kombination aus Frei- und Hallenbad. „Wir sind dabei, einen entsprechenden Hygieneplan zu erstellen“, verrät Scheer. Vorsorglich seien alle Becken neu befüllt worden. Nun müsse man die Laborergebnisse abwarten, um sicherzustellen, dass die Wasserqualität stimme. Danach stehe einer Eröffnung nichts mehr im Weg. Bereits Mitte Juni werde es losgehen, verspricht der Bürgermeister.

Besucher dürften dann ab 9 Uhr ins Hallenbad. Allerdings maximal 100 Personen gleichzeitig. Wenn es das Wetter zulasse, verwandele sich das Hallenbad noch am Vormittag in ein Freibad. Dieses dürften 500 Gäste auf einmal nutzen. „Wir haben eine Kontaktschwelle, dadurch wissen wir immer, wie viele Leute gerade da sind“, erläutert Scheer. Er gibt jedoch zu bedenken, dass zwar 500 Personen zeitgleich ins Freibad, nicht jedoch in die Becken können. „Maximal 100 Gäste dürfen sich gemeinsam in den Schwimmbecken aufhalten“, weiß der Verwaltungschef. Es solle Durchsagen geben, um die Besucher auf die Corona-Regeln aufmerksam zu machen. „Das wird alles nur funktionieren, wenn die Leute vernünftig sind und gewisse Einschränkungen und Unannehmlichkeiten hinnehmen. Es kann nicht sein, dass ein Besucher den ganzen Tag im Wasser bleibt, und ein anderer nie reinkommt“, stellt Scheer klar. Ein Online-Buchungssystem einzurichten, um den Gästeansturm zu koordinieren, komme für ihn dennoch nicht infrage.

Anders sieht das in der Gemeinde Tholey aus. Hier wird ganz genau geregelt, wer das Schaumbergbad wann und vor allem auch wie lange besucht. Pünktlich zum Beginn der Sommerferien startet der Betrieb am Freitag, 3. Juli. Darauf haben sich der zuständige Gemeinderatsausschuss und der Aufsichtsrat geeinigt. Die Besucherzahl ist auf 162 Personen beschränkt, die sich zeitgleich in dem Bad aufhalten dürfen. „Man muss sich vorher online anmelden und Name, Anschrift sowie die Besuchszeit angeben. Wer kein Internet hat, kann das auch telefonisch klären“, erläutert Bürgermeister Hermann Josef Schmidt (CDU). Die Badezeit werde auf drei Stunden begrenzt, damit möglichst viele Menschen die Gelegenheit bekommen, ins kühle Nass zu springen.

Der Eintritt betrage 3,25 Euro für Jugendliche und 5,50 Euro für Erwachsene. Somit müsse der Zwei-Stunden-Tarif gezahlt werden. Die Gäste könnten wegen der Ferien jedoch eine Stunde länger im Bad verweilen. „Wer die drei Stunden Badezeit überzieht, muss einen erheblichen Strafzuschlag zahlen“, warnt Schmidt. Das Schaumbergbad solle zunächst für die Dauer der Sommerferien geöffnet werden. Man wolle Erfahrungswerte sammeln und anhand derer über das weitere Vorgehen entscheiden. Die Sauna muss derzeit noch geschlossen bleiben – das gibt die Verordnung zur Bekämpfung der Pandemie vor.

Das erste Bad in der Region, das wieder öffnet, ist das St. Wendeler Freibad. Hier dürfen sich Wasserratten bereits ab Montag, 8. Juni, in dem flüssigen Element austoben. Schon seit mehreren Wochen bereitet sich die Kreisstadt auf diesen Moment vor, hat im April mit dem Frühjahrsputz begonnen (wir berichteten). Nun ist alles bereit für den Neustart, der ebenfalls ganz im Zeichen der Hygiene- und Schutzmaßnahmen steht. Der tägliche Badebetrieb erfolge in zwei Zeitfenstern (9 bis 14 Uhr und 15 bis 20 Uhr) mit zwischenzeitlichem Wechsel der Badegäste. Die zugelassene Personenzahl pro Zeitfenster sei in einem ersten Schritt auf 300 Badegäste festgesetzt – also auf insgesamt 600 Menschen pro Tag. „Der Besuch des Bades ist aus Gründen des Hygieneschutzes ausschließlich mit einem gültigen Online-Ticket möglich“, betont ein Sprecher der Kreisstadt. Aus diesem Grund habe man beschlossen, einen zeitlich beschränkten Einzelkarten-Einheitstarif einzuführen. Die Tickets könnten voraussichtlich ab Sonntag, 7. Juni, auf der Homepage der Kreisstadt St. Wendel erworben werden. Der Kauf sei jeweils für drei Tage im Voraus möglich. Der Preis für den beschränkten Zutritt betrage zwei Euro pro Person, also die Hälfte des regulären Tagestarifs. Ein Verkauf an der Tageskasse sei nicht möglich, „um eine gesundheitsgefährdende Gruppen- oder Schlangenbildung im Vorbereich des Bades zu vermeiden“. Weitere Infos etwa für Dauerkarten-Besitzer und zu den Preisen für Familien, gibt es auf der Webseite der Kreisstadt.

Die Möglichkeit, die zugelassene Höchstzahl der Badegäste im weiteren Saisonverlauf anzupassen, erfolge schrittweise in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und unter Beachtung des weiteren Infektionsgeschehens. „Für uns galt es abzuwägen, ob wir unter diesen coronabedingten Sonderbedingungen überhaupt öffnen können“, sagt Bürgermeister Peter Klär (CDU). Er möchte jedoch möglichst vielen Bürgern die Chance geben, wenigstens einige Male Badespaß und ein bisschen Urlaubsgefühl erleben zu können. Schließlich stehe ein Sommer bevor, in dem viele Menschen wahrscheinlich nicht verreisen könnten. „Deshalb bin ich sehr froh, dass unser Stadtrat direkt grünes Licht für diese positive Maßnahme gegeben hat“, sagt Klär.

Auch die Verwaltung der Gemeinde Nonnweiler schlägt vor, den Betrieb im Naturfreibad Primstal und im Hochwaldbad Nonnweiler wieder zum nächstmöglichen Zeitpunkt aufzunehmen. Ein entsprechendes Konzept liegt bereits vor. Aber der der Gemeinderat muss noch sein Okay geben. Er wird sich in der Sitzung am Mittwoch, 10. Juni, mit dem Thema beschäftigen.

Bei schönem Wetter lässt sich die Glasfront im Weiselbergbad in Freisen zurückschieben – aus dem Hallenbad wird ein Freibad. Foto: Gemeinde Freisen/B & K/Franz Rudolf Klos

Noch ist das Schaumbergbad leer, aber pünktlich zum Beginn der Sommerferien wird hier wieder Leben einkehren. Foto: Evelyn Schneider