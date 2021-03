Kolumne: Unsere Woche : Ein Hauch von Normalität

SZ-Redakteurin Sarah Konrad hat in der zurückliegenden Woche einen winzigen Hauch Normalität gespürt.

Der Osterurlaub steht auf der Kippe, Veranstaltungen fallen weiterhin aus und Treffen mit Freunden sind nach wie vor nur eingeschränkt möglich – von Normalität fehlt jede Spur. Und doch ist für viele Menschen im St. Wendeler Land in den vergangenen Tagen zumindest ein Hauch davon zurückgekehrt: Kinder gehen wieder in die Schulen. Geschäfte sind geöffnet. Erste Museen empfangen Besucher. Zu verdanken haben wir diese Lockerungen unter anderem den Schnelltests. Seit Montag gibt es in jeder Kommune ein Abstrichzentrum, in dem sich Bürger kostenlos auf das Coronavirus untersuchen lassen können. Wie nützlich diese Stationen sind, ist schon am ersten Tag deutlich geworden: Vier Tests fielen in der Region positiv aus, die Betroffenen konnten rechtzeitig in Quarantäne geschickt werden. Dennoch können uns Schnelltests keine uneingeschränkte Freiheit zurückgeben. Sie bieten keine 100-prozentige Sicherheit und sind nur eine Ergänzung zu den bisherigen Corona-Regeln.