Wie Senioren mit Corona umgehen : Fensterln und malen, wenn’s Knuddeln fehlt

Das Pflegepersonal im Seniorenheim St. Stephanus in Oberthal lässt sich einiges einfallen, um den Bewohnern die von coronabedingten Einschränkungen geprägte Zeit angenehm zu gestalten. Foto: Marion Schmidt

St. Wendel In den Seniorenheimen im St. Wendeler Land ist derzeit Kreativität gefragt. Ein Blick nach Hasborn, Tholey und Oberthal.

Von Marion Schmidt

Irmina Naumann hat schon einiges mitgemacht. Ihre Kindheit fällt in die Zeit der Weltwirtschaftskrise in den 1920-/1930er Jahren mit einer hohen Arbeitslosigkeit sowie in die Zeit der Weimarer Republik. Sie hat beide Weltkriege überlebt. Mit der Corona-Pandemie erlebt sie nun wie viele andere Bewohner in den Seniorenheimen eine Krise in einer ganz anderen Dimension. Denn mit ihrem stolzen Alter von 101 Jahren zählt sie zu den Risikogruppen, die mit besonderen Maßnahmen geschützt werden sollen.

Die Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie haben in den zurückliegenden Wochen die Senioren, ihre Angehörigen und das Pflegepersonal besonders getroffen. Vorsichtsmaßnahmen wie Abschottung, Besuchsverbote und Einstellung von Gemeinschaftsangeboten stellten alle vor eine psychische Belastungsprobe.

Irmina Naumann lebt im Caritas- Senioren-Haus in Hasborn und hat die Krise von Anfang an in der Saarbrücker Zeitung verfolgt. „Natürlich ist die Situation schwierig, aber nicht zu ändern. Wie das Leben eben so spielt“, kommentiert die 101-Jährige souverän die Situation. Sorgen macht sie sich um ihre Kinder und Enkel, die in Hamburg, Amerika und auf Mallorca leben. „Wir telefonieren regelmäßig. Das beruhigt mich dann. Und neuerdings kann ich meine Familie in unserem externen Besuchsraum, den nennen wir hier Häuschen, wiedersehen“, verrät die Seniorin. Klagen von Mitbewohnern habe sie bisher nicht wahrgenommen: „Hier hat sich nicht viel verändert.“

Schwierig gestaltet sich für Irmina Naumann das Tragen der Mund-Nasen-Maske: „Ich höre ja nicht mehr so gut, und durch den Mundschutz verstehe ich noch weniger.“ Trotz der angespannten Situation verliert sie nicht den Humor: „Wir haben trotzdem viel Spaß. Neulich habe ich mit einer Pflegerin Lotto gespielt, um gemeinsam mit dem Gewinn nach Paris zu fahren. Aber wir haben nicht gewonnen“, sagt sie und lacht.

„Die Coronakrise ist eine große Umgewöhnung für unsere Bewohner, Angehörigen und Mitarbeitenden, da unser Haus in Normalzeiten als offenes Haus in besonderer Weise von vielen sozialen Kontakten, Veranstaltungen, von der Integration in die Dorfgemeinschaft und von gemeinschaftlichem Leben lebt. Viele Bewohner haben Heimweh, doch über Telefon haben wir in den zurückliegenden Wochen die Kontakte gepflegt“, berichtet Renate Iffland von der Caritas-Trägergesellschaft. Dank der bodentiefen Fenster der meisten Zimmer und der Balkone, seien Besuche auf Sichtkontakt und mit entsprechendem Abstand auch mit Sprechkontakt möglich gewesen.

Für Bewohner in der Sterbephase gelten Ausnahmeregelungen. „Die Angehörigen sind sehr einsichtig. Sie freuen sich über Kontakte, Zeichen und Informationen jedweder Art und haben großes Verständnis für unsere Schutzmaßnahmen“, sagt Iffland. „Der Schutz unserer Bewohner und Mitarbeitenden hat Priorität, aber ich muss selbstverständlich auch im Blick behalten, ob es ihnen seelisch gut geht.“ Das Präventions- und Krisenteam im Haus treffe sich regelmäßig, dort werden die Maßnahmen immer wieder beleuchtet, geprüft und angepasst. Iffland weiter: „So haben wir die Mitarbeitenden in der sozialen Betreuung und Begleitung deutlich aufgestockt, sodass Betreuung und Beschäftigung in den einzelnen Hausgemeinschaftsgruppen mit nur elf bis 13 Bewohnern möglich sind. Ein großes Augenmerk legen wir derzeit auch auf die Einzelbetreuung der Bewohner.“ Dank der kleinen Gruppengrößen seien gemeinsame Mahlzeiten möglich, wobei die Tischgruppen wegen der Abstandsregelung verkleinert wurden. Auch die Aktivitäten finden dezentral in den Hausgemeinschaften statt.

Doch trotz Abschottung ist das Seniorenheim weiterhin in die Dorfgemeinschaft eingebettet. Iffland: „Es erreichen uns unglaublich viele Überraschungen und Geschenke aus der Bevölkerung, zum Beispiel von Kindern in Form von Mutmachgeschenken, Bastelarbeiten, Briefen von Schulklassen, Messdienern, Kommunionkindern und Einzelpersonen. Das freut uns und unsere Senioren wirklich sehr.“ Über Videogespräche mit Tablets oder Smartphones soll die Kommunikation der Heimbewohner mit ihren Angehörigen weiter verbessert werden. Iffland: „Hier werden wir trägerseits ausgestattet, darüber hinaus sponsort uns die Krankenaksse IKK ein halbes Jahr lang ein für Videotelefonie fähiges Tablet.“ Ergänzend werden gesonderte Besuchsbereiche geschaffen, die durch Plexiglasscheiben getrennt und mit Freisprechanlage versehen sind. „Die Angehörigen betreten den Bereich von außen, die Heimbewohner von innen. So können sie sich sehen und miteinander sprechen. Im Außenbereich ist der Besuch für Angehörige durch einen gesonderten Zugang mit entsprechendem Abstand möglich. Die Koordination und Organisation der Besuche erfolgt durch eine Terminvergabe vorab.“

Auch im Seniorenheim in Tholey herrschte in den zurückliegenden Wochen Ausnahmezustand. „Nach mehr als 70 Tagen haben wir uns mittlerweile einigermaßen an die ungewöhnliche Situation gewöhnt. Wir nutzen unseren Speisesaal für Besuche der Angehörigen“, berichtet Heimleiter Karl-Friedrich Müller. Die Heimbewohner haben hier die Möglichkeit, einen Angehörigen für eine Stunde zu treffen. Mit Abstand wohlgemerkt sitzen sie sich hier an einem Tisch gegenüber, getrennt durch eine Plexiglasscheibe. „Der Abstand kann schon mal zu Verständnisproblemen führen. Da können dann auch Kopfhörer und Handy genutzt werden.“ Ohne Anmeldung geht aber nichts.

„Vielen Senioren fehlt das Knuddeln ihrer Liebsten. Das Nicht-in-den-Arm-nehmen-können ist am schlimmsten. Bei derart durchgetakteten Besuchen ist schnell auch die Luft raus. Daher empfehlen wir den Angehörigen, Fotos und Briefe mitzubringen“, berichtet der Heimleiter. Zur Förderung des Kontaktes mit den Angehörigen hat er zwei Tablets angeschafft: „Wer nun aber wie Josef Sajak 1920 geboren wurde, kann mit Skypen nicht viel anfangen. Für ihn sind dann die persönlichen Besuche seiner Tochter und Enkel die bessere Alternative.“

Josef Sajak ist mit stolzen 105 Jahren der älteste Bewohner des Hauses. Da er ebenerdig wohnt, kann er Tochter und Enkel an seinem Zimmerfenster treffen. „Seine Tochter Ilse Schank kommt regelmäßig vorbei. Bei uns wurde von Anfang an rege gefensterlt“, das heißt die Besuche finden vor dem Fenster statt. An den Fensterscheiben wurden schon viele Abschiedsküsschen verewigt“, verrät er.

Die coronabedingte Besuchsregelung verlangt dem Personal der Seniorenheime einiges ab. Allein die Terminabsprachen und die Umsetzung der Hygienemaßnahmen seien sehr zeitintensiv. Aber besonders die Nachbereitung der Treffen sei enorm wichtig. „Beim Abschied fließen nicht selten die Tränchen. Wir müssen unsere Bewohner dann emotional auffangen. Also, was unsere Mitarbeiter hier in dieser Zeit leisten, das ist ganz toll und verdient ein großes Dankeschön“, lobt Karl-Friedrich Müller sein Team.

Auch im Seniorenheim St. Stephanus in Oberthal wuchs das Personal in den vergangenen Coronawochen regelrecht über sich hinaus. Die Bewohner schüzten, ohne dass diese in der Isolation vereinsamen, diesen Spagat schafften die Mitarbeiter. „Unsere Bewohner haben die Situation bisher erstaunlich gut gemeistert und überwiegend gelassen darauf reagiert“, berichtet Heimleiterin Sabine Wecker. Oft habe sie Statements gehört wie: „Wir haben den Krieg und schlechte Zeiten überlebt, da schaffen wir auch das“.

Eine interessante Beobachtung hat die Heimleiterin in den vergangenen Wochen gemacht: Zwar hätten den Senioren die Besuche ihrer Angehörigen sehr gefehlt. Aber im Gegenzug habe sich ein stärkerer Zusammenhalt unter den Bewohnern entwickelt. „Die Bewohner haben die Nähe zu ihren Mitbewohnern gesucht und sich auch gegenseitig gestützt und Kraft gegeben. Es waren Ängste da, es wurde auch viel gelacht und es haben sich viele gute Gespräche unter den Bewohnern entwickelt.“

Mit den restriktiven Besuchsregeln wären die Angehörigen trotz allem sehr verständnisvoll und diszipliniert umgegangen. Sabine Wecker: „Wir haben von Anfang an versucht, unser Leben im Heim so transparent wie möglich für die Angehörigen zu gestalten. Mit regelmäßigen Rundmails haben die Angehörigen immer Infos erhalten, die beruhigend wirkten. Viele Ängste waren bei den Angehörigen vorhanden, dass sie ihre Liebsten in ihrer letzten Lebensphase nicht besuchen dürfen. Diese Angst konnten wir in Gesprächen ausräumen. In einer Palliativsituation können wir Besuche unter strengen Hygienemaßnahmen erlauben.“

Um Licht in den Alltag in Abschottung zu bringen, haben die Verantwortlichen in Oberthal versucht, viele kleine Höhepunkte zu schaffen: mal ein Sektfrühstück, mal eine frisch gegrillte Rostwurst aus dem Garten, mal ein Konzert in einem abgegrenzten Bereich im Garten oder ein italienischer Eisgenuss. „Besuche hinter dem Zaun mit Sicherheitsabstand sind nach wie vor möglich und seit kurzem auch Besuche in unserem grünen Zimmer. Das bedeutet, dass die Bewohner in einem abgegrenzten Bereich im Außengelände mit Einhaltung von einem Zweimeterabstand und unter Einhaltung weiterer Hygieneregeln ihre Angehörigen für maximal eine Stunde nach Voranmeldung treffen dürfen.“

Helga Karrenbauer ist voller Lob für das Corona-Management im Seniorenheim in Tholey. Da ihre Mutter Ruth Detzler ein Zimmer im Erdgeschoss bewohnt, kann sie ihre 89-jährige Mutter jederzeit besuchen. Foto: Marion Schmidt

Irmina Naumann hat ein Hobby wiederentdeckt: Die 101-jährige Bewohnerin des Senioren-Hauses in Hasborn malt sich durch die Coronazeit. Foto: Marion Schmidt