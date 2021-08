Die Corona-Lage im St. Wendeler Land : Ein neuer Corona-Fall in der Kreisstadt St. Wendel

St Wendel Einen neuen Corona-Fall meldet das St. Wendeler Gesundheitsamt am Mittwochnachmittag. Der Infizierte wohnt demnach in der Kreisstadt St. Wendel. Die Inzidenz steigt wieder auf 4,6. Am Dienstag lag sie noch bei 3,5. Als Genesen gelten mittlerweile 3184 Personen.

Seit Beginn der Pandemie haben sich damit 3302 Personen mit dem Virus angesteckt, so der Sprecher des St. Wendeler Landratsamtes weiter. Die Zahl der Infektionen verteilt sich so auf die Gemeinden: 231 in Freisen, 386 in Marpingen, 244 in Namborn, 379 in Nohfelden, 310 in Nonnweiler, 235 in Oberthal, 489 in Tholey und 1028 in der Kreisstadt St. Wendel.