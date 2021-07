Corona im St. Wendeler Land : Vier neue Fälle am Wochenende

St Wendel Vier neue Corona-Fälle hat das St. Wendeler Gesundheitsamt am Samstag gemeldet, am Sonntag kamen keine neuen Infizierten hinzu.

Alle Infizierten kommen demnach aus der Stadt St. Wendel. Die Inzidenz steigt damit auf 10,4 (Freitag: 5,8). Seit Beginn der Pandemie sind im St. Wendeler Land 3290 Menschen infiziert: 230 in Freisen, 385 in Marpingen, 244 in Namborn, 377 in Nohfelden, 310 in Nonnweiler, 234 in Oberthal, 488 in Tholey und 1022 in St. Wendel.