Kostenpflichtiger Inhalt: Zahnarztbesuch in der Corona-Krise : Mund auf – das brauchte etwas Mut

Patientin Katja Schmidt fühlt sich auf der sicheren Seite beim Besuch ihres Zahnarztes Michael Preiß in St. Wendel. Foto: Marion Schmidt

St. Wendel Zu Beginn der Corona-Pandemie blieben viele Patienten den Zahnarztpraxen fern. Jetzt entspannt sich die Situation.

Von Marion Schmidt

Mit Ausbruch der Corona-Pandemie sind in den vergangenen Wochen viele Bereiche unseres Alltags aus den Fugen geraten. Das bekamen auch die Zahnärzte im Landkreis St. Wendel zu spüren. Ausgangsbeschränkungen, das Gebot der sozialen Distanz und die Angst vor einer Infektion haben viele Patienten dazu bewegt, lieber auf einen Routine-Besuch bei ihrem Zahnarzt zu verzichten. Das Fernbleiben der Patienten hat den Praxen Umsatzeinbußen beschert. Bei laufenden Personal- und Betriebskosten will das erst einmal aufgefangen werden. „Im Normalbetrieb arbeiten wir mit einem 20-köpfigen Team in unserer Praxis. Seit Ende März haben wir Kurzarbeit angemeldet, und mittlerweile steht nur ein Zahnarzt in der Praxis mit zwei Arzthelferinnen. Sonst arbeiten wir mit zwei Ärzten und fünf bis sechs Helferinnen“, berichtet Dr. Michael Preiß, der in St. Wendel mit seinem Kollegen Dr. Jochen Tholey in einer Gemeinschaftspraxis niedergelassen ist. Im gewöhnlichen Praxisalltag vor der Corona-Pandemie verbuchte der Mediziner bis zu 40 Patienten am Tag. Jetzt ist es gerade mal noch die Hälfte. „An manchen Tagen ist es richtig ruhig hier. Wir führen kaum noch Routinebehandlungen durch. Unser Umsatz ist deutlich geringer als sonst“, so Zahnarzt Preiß. Leistungen, wie die professionelle Zahnreinigung hätten gar nicht stattgefunden, sollen aber wieder anlaufen.

Dabei sei die Angst vor einer Ansteckung in seiner Praxis unbegründet. Bei dem Erstkontakt über die telefonische Anmeldung wird das gesundheitliche Befinden des Patienten abgefragt. Im Empfangsbereich wurde auf die Theke eine Plexiglasscheibe montiert, die Patient und Arzthelferin in der Anmeldephase zusätzlich zur Mund-Nasen-Maske schützt. Wo im Warteraum normalerweise zwölf Personen Platz nehmen können, sind die Stühle weit auseinandergestellt, so dass sich hier maximal drei bis vier Besucher mit dem allgemein geforderten Sicherheitsabstand aufhalten. Im Behandlungsraum muss der Patient seinen Mund-Nasen-Schutz abnehmen, während der behandelnde Arzt und seine Assistentin einen solchen tragen. „Ich habe bei der Behandlung zusätzlich ein Visier an. So besteht für meinen Patienten praktisch kein Risiko. Insofern macht es keinen Sinn, einen Arztbesuch aufzuschieben. Im Gegenteil, verschleppte Zahnprobleme können dann eventuell sogar größer werden“, bemerkt der St. Wendeler Zahnarzt. Dass nach einer Behandlung sorgfältig desinfiziert werde, verstehe sich von selbst.

Zahnarzt Preiß erinnert sich an eine ältere Patientin, die er in der frühen Phase der Corona-Pandemie in seiner Praxis behandelte: „Die Dame saß vor mir in dem Behandlungsstuhl und hat wie Espenlaub gezittert und wollte dann doch nicht behandelt werden. Mittlerweile war sie aber nochmal da.“

Keine Angst vor einer Infektion hat Katja Schmidt. Die 20-Jährige hat sich entschieden, den Routine-Check nicht aufzuschieben: „Ich vertraue den Hygienemaßnahmen des Praxisteams. Das konnte ich schon beim Eintritt in die Praxis feststellen. Angenehm finde ich zurzeit die Ruhe im Warteraum, da sich hier nur wenige Patienten gleichzeitig aufhalten dürfen. Was mir zu meiner Freude auch nur eine geringe Wartezeit bescherte.“ Mittlerweile merke man, dass die Menschen den ersten Schock überwunden haben und sich langsam wieder zum Zahnarzt trauen. Dennoch läuft der Betrieb noch nicht so wie früher. „Ich glaube, das dauert noch eine Zeitlang, bis wir wirtschaftlich wieder so gestellt sind wie vor Corona“, so Michael Preiß. Um den finanziellen Ausfall abzufangen, habe er eine Steuerstundung und für die Monate März und April Kurzarbeitergeld beantragt. „Den Bewilligungsbescheid für die Kurzarbeit habe ich zu meiner positiven Überraschung sehr zügig innerhalb weniger Tage bekommen“, lobt der Mediziner die schnelle behördliche Abwicklung seines Antrages.

Auch seine Kollegin Dr. Nathalie Heib hat das Kurzarbeitergeld für ihren Betrieb bereits beantragt. Da sich auch in ihrer Praxis in Theley das Patientenaufkommen anfangs mehr als halbiert hatte und der Umsatz entsprechend zurückging, war auch sie gezwungen zu reagieren. „Im März haben wir das erst einmal über den Abbau von Überstunden geregelt. Im April sind wir dann in die Kurzarbeit gegangen“, berichtet die Zahnärztin. Sie und ihr Team haben sich zu Beginn der Pandemie auch verunsichert gefühlt, weil so viele Fragen offen waren: „Es herrschte bei uns eine große Unsicherheit und wir waren vorsichtig. Wir haben uns dann in das Thema eingelesen und viele Informationen eingeholt.“ Einen Mangel an Schutzausrüstung habe ihre Praxis nicht beklagen können: „Wir bestellen immer im Voraus größere Kontingente, die wir nach Bedarf abrufen können. Darauf konnten wir jetzt in der Krise zurückgreifen. Mit Schutzvisieren haben wir auch schon vor der Pandemie gearbeitet.“