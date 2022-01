Was die Pfarreiengemeinschaften für die Sternsingeraktion 2022 planen : So kommt der Sternsinger-Segen ins St. Wendeler Land

Die Sternsinger waren bereits im Marienkrankenhaus und brachten den Segen für das neue Jahr Foto: B&K/Bonenberger / B&K

St Wendel So organisieren die sieben Pfarreiengemeinschaften im St. Wendeler Land die Sternsinger-Aktion 2022 trotz der andauerenden Corona-Pandemie.

Für viele Kinder ist es ein ganz besonderes Erlebnis: Als Könige verkleidet, mit farbenfrohen Gewändern und schicken Kronen auf den Köpfen ziehen sie von Haus zu Haus und verteilen den Segen. „Christus Mansionem Benedicat – Christus segne dieses Haus“ schreiben sie, in der Abkürzung C+M+B, mit Kreide an die Haustüren. Sie bringen jedoch nicht nur den Segen, sondern sammeln auch Geld für arme Kinder in der ganzen Welt. Bereits zum 64. Mal veranstaltet das Kindermissionswerk (seit 1961 gemeinsam mit dem BDKJ) die Sternsinger-Aktion als größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. In diesem Jahr ist das Beispielprojekt eines zur Verbesserung der medizinischen Versorgung im Südsudan. Doch wie bereits im vergangenen Jahr ist die Sammlung an allen Haustüren der einzelnen Dörfer pandemiebedingt erschwert. Daher wurden die Pfarreiengemeinschaften erneut kreativ und überlegten sich Möglichkeiten, trotz Pandemie den Segen zu den Menschen zu bringen und Spenden zu sammeln.

„Stand heute findet die Aktion wie geplant statt“, teilt die Pfarrsekretärin Doris Scherer aus der Pfarreiengemeinschaft Oberthal-Namborn mit. Demnach ziehen in Baltersweiler am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Januar und in Güdesweiler und Gronig am Samstag, 8. Januar die Sternsinger von Tür zu Tür und bringen den Segen. In Furschweiler, Gehweiler, Namborn und Oberthal werden, wie bereits im vergangenen Jahr, Spendenaufrufe und Segens-Aufkleber an alle Haushalte verteilt. Auf der Rückseite ist auch ein Überweisungsträger für die Spende zu finden. Die Spende kann bis Sonntag, 30. Januar, auf die im Schreiben angegebene Kontonummer überwiesen, zu den ausgewiesenen Öffnungszeiten im Pfarrbüro Oberthal abgeben oder während der Gottesdienste in die dafür vorgesehene und gekennzeichnete Spendenbox geworfen werden.

Lesen Sie auch Schlossplatz St. Wendel : Dieser Nikolaus fährt im schicken Oldtimer

INFO Tradition und aktuelles Motto Seit 1959 gibt es die Sternsinger-Aktion. Jedes Jahr ziehen Kinder von Haus zu Haus, um den Segen Christi zu bringen und für Kinder in Not Geld zu sammeln. Die Kinder verkleiden sich dabei als die Heiligen drei Könige. Die Aktion Dreikönigssingen 2022 steht unter dem Motto „Gesund werden-Gesund bleiben“ Im Mittelpunkt der Aktion steht die Gesundheitsversorgung der Kinder in Afrika. So ist nach Angaben des Kindermissionswerks im Südsudan, dem Beispielland der Aktion, das Gesundheitssystem völlig unzulänglich. Daneben werden Projekte mit den Schwerpunkten Kinderarbeit, Bildung, Kinderrechte, Umwelt, Flucht und Behinderung unterstützt. Die Spenden ans Kindermissionswerk können auch direkt überwiesen werden. Spendenkonto: Kindermissionswerk „Die Sternsinger“, PaxBank eG, IBAN: DE95 3706 0193 0000 0010 31. Auf der Website (www.sternsinger.de) gibt es neben der digitalen Spendendose auch Videos und Hintergrund-Informationen zur Aktion.

In der Pfarreiengemeinschaft St. Wendel wird es wegen der aktuellen Situation in der Entwicklung der Corona-Pandemie keine Hausbesuche der Sternsinger geben. Damit der Segen trotzdem zu den Menschen kommt und diese spenden können, sind die Segens-Aufkleber in den Pfarrbriefen eingeklebt. Ebenfalls dem Pfarrbrief beigelegt ist eine Spendentüte zur Sternsinger-Aktion. Darin können die Spenden (oder in Briefumschlägen mit der Aufschrift „Sternsinger“), in allen Gottesdiensten bis Sonntag, 23. Januar, in die Kollekten-Körbchen gelegt oder in die Briefkästen der Pfarrhäuser in St. Wendel, St. Anna oder Bliesen eingeworfen werden.

Wie auch schon im vergangenen Jahr gehen Kinder in der Pfarreiengemeinschaft Bostalsee in Begleitung ihrer Eltern von Tür zu Tür und verteilen an allen Häusern Segens-Tütchen. Diese beinhalten neben einem Aufkleber mit dem Segen 20∗C+M+B∗22 auch ein Informationszettel über das diesjährige Projekt und die Kontodaten der Pfarrei für die Spenden. „Im vergangenen Jahr haben wir damit gute Erfahrungen gemacht, die Menschen waren verständnisvoll, und es konnten viele Spenden für die Projekte eingesammelt werden“, berichtet Pastoralreferentin Monika Leidinger. Damit den Kindern für ihre Arbeit auch gedankt wird, findet außerdem am Sonntag, 9. Januar, um 10.30 Uhr ein Sternsinger-Gottesdienst in der Kirche in Neunkirchen/Nahe statt.

In Hasborn-Dautweiler werden die Sternsinger am Freitag, 7. Januar von 15 bis 17 Uhr und am Samstag, 8. Januar von 10 bis 15 Uhr, an einem Stand vor dem Edeka-Markt den Segen verteilen und Spenden sammeln. In den anderen Gemeinden der Pfarreiengemeinschaft Schaumberg werden die Sternsinger Segens-Päckchen in die Briefkästen werfen. Zusätzlich liegen Segens-Aufkleber zum Mitnehmen in den Kirchen aus. Es besteht außerdem die Möglichkeit, Spenden auf das Pfarreiengemeinschafts-Konto (Bank 1 Saar, IBAN: DE54 5919 0000 0401 0030 02, BIC: SABADE5S) zu überweisen. Gemeindereferentin Anna Rolinger bittet darum, dass bei der Spende „Sternsinger 2022 und der Wohnort“ angegeben wird, „damit das Geld richtig zugeordnet werden kann“.

„Wegen der Corona-Pandemie werden wir darauf verzichten, dass unsere Kinder alle Häuser in den Dörfern der Pfarreiengemeinschaft Freisen-Oberkirchen aufsuchen. Das erachten wir als zu risikohaft für die Kinder und Jugendlichen, aber auch für die Bewohner“, bedauert die Pfarreienrats-Vorsitzende aus Oberkirchen, Andrea Gindorf.

Daher wird in der Kirche Walhausen (Wolfersweiler) ein „Aussendungsgottesdienst“ aufgezeichnet, bei dem auch die Aufkleber für die Türen gesegnet werden. Dieser Gottesdienst wird ab dem späten Sonntagabend auf dem Youtube-Kanal der Pfarrei (https://www.youtube.com/c/PfarreiengemeinschaftFreisenOberkirchen) zu sehen sein. Am darauf folgenden Wochenende (15./16. Januar) werden Sternsingergruppen in den Gottesdiensten in Freisen, Oberkirchen und Grügelborn anwesend sein und dort Segens-Aufkleber für die Haustüren aushändigen. An dieser Stelle besteht auch die Möglichkeit zur Spende für die Aktion. Weitere Segens-Aufkleber werden über den nächsten Pfarrbrief verteilt. Außerdem hat die Pfarreiengemeinschaft beim Kindermissionswerk eine eigene „Spendenaktion“ angelegt. Die Informationen hierzu finden Interessierte auf der Homepage www.pg-freisen-oberkirchen.de.

In der Pfarreiengemeinschaft Marpingen wird sehr unterschiedlich mit der Sternsinger-Aktion umgegangen. So werden die Sternsinger in Alsweiler wie bereits im vergangenen Jahr in den Gottesdiensten am Freitag und Samstag, 7. und 8. Januar präsent sein und nach der Messe mit den Sammeldosen Spenden sammeln. Gottesdienstbesucher können sich dann den Segens-Aufkleber für die Haustür mitnehmen. Zudem werden die Sternsinger auch den Segen an einige Häuser bringen. Dazu kann man sich bereits seit Montag im Pfarrbüro Tel. (0 68 53) 92 23 14 anmelden. Spenden können auch im Pfarrbüro abgegeben oder überwiesen werden (Pfarramt Alsweiler Messdiener Kreissparkasse St. Wendel, IBAN Nr. DE97 5925 1020 0000 0265 83). In Marpingen und Berschweiler stehen die Sternsinger am Samstag, 8. Januar, von 9 bis 12 Uhr auf dem Marktplatz Marpingen, vor dem Sporthaus Glaab, auf dem Kirmesplatz Marpingen und vor den Kirchen Maria Himmelfahrt Marpingen und Herz Jesu Berschweiler. Hier kann man sich dann den Segen abholen und die Spenden abgeben. Zu Bewohnern in Urexweiler kommen die Sternsinger am Samstag, 8. Januar, an die Haustür. Jedoch fehlt es an Sternsingern, sodass ein Besuch nur nach einer Anmeldung bis zum 6. Januar im Pfarrbüro, Tel. (0 68 27) 6 40, möglich ist.

„Man musste sehen, was die einzelnen Gemeinden leisten können und auch wollen, deshalb wird die Aktion in der Pfarreiengemeinschaft Nonnweiler sehr unterschiedlich durchgeführt“, erklärt Gemeindereferentin Sarah-Maria Henschke. So werden in Otzenhausen, Kastel und Sitzerath Segens-Tütchen in die Briefkästen verteilt. In Nonnweiler und Bierfeld werden die Häuser besucht, die vorher angemeldet wurden.