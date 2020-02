Kostenpflichtiger Inhalt: Kleine Münzen, großer Aufwand : Geht es auch ohne die kleinen Münzen?

Michael Schumacher (links) und Andreas Rüschel von „Handy-Store und Klinik“. Foto: Martin Trappen

St. Wendel Die EU-Kommission will die Ein- und Zwei-Cent-Stücke abschaffen. Was sagt der Handel in St. Wendel dazu?

Viel diskutiert wird derzeit ein Vorstoß der Europäischen Kommission, der vorsieht, die Ein- und Zwei-Cent-Münzen abzuschaffen. Das hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (CDU) in einem Arbeitsprogramm vorgeschlagen (die SZ berichtete). Das Programm sieht vor, dass Cent-Beträge in Zukunft EU-weit auf- oder abgerundet werden. Außer, ein Käufer zahlt elektronisch per Bankkarte oder per Handy. In Belgien ist das bereits seit Jahresanfang Gesetz. Dort wird im Einzelhandel immer in Fünf-Cent-Schritten gerechnet. Kommt die Rechnung zum Beispiel auf 2,93 Euro und der Kunde gibt 2,95 Euro, bekommt er kein Rückgeld. Bei einem Betrag von 2,92 Euro reicht es, 2,90 Euro auf den Tresen zu legen.

Damit soll vor allem Geld gespart werden. Die kleinen Münzen kosten mehr bei der Prägung als sie tatsächlich wert sind. Laut einer Bilanz der EU-Kommission aus dem Jahr 2013 hatte die Prägung von Ein- und Zwei-Cent-Münzen zwischen der Einführung des Euros und 2013 bereits einen Verlust von 1,4 Milliarden Euro verursacht. Finnland führte sie gar nicht erst ein, in den Niederlanden werden Beträge schon seit Langem auf- und abgerundet.

Doch wie sieht das der Einzelhandel in der Kreisstadt St. Wendel? Die Saarbrücker Zeitung hat sich in einer nicht-repräsentativen Umfrage in den Geschäften umgehört.

Die Abschaffung der Ein- und Zwei-Cent-Münzen würden Andreas Ruschel und Michael Schumacher vom „Handy Store und Klinik“ sehr begrüßen. „Uns würde es die Arbeit sehr erleichtern“, sagt Ruschel. „Vom Aufwand ganz abgesehen, sind die kleinen Münzen für uns vor allem teuer. Eine Rolle von 50 Ein-Cent-Münzen zum Beispiel kostet uns auf der Bank 30 Cent Wechselgebühr. Wir geben also 80 Cent aus, um 50 Cent zu bekommen“, rechnet der Handy-Store-Inhaber vor. Dazu komme noch ein Euro Kontogebühr. Eine Auf- und Abrundungsregel wie in den Niederlanden halten Ruschel und Schumacher für sinnvoll. „Ich ärgere mich jedes Mal“, so Schumacher. „Entweder wir haben zu wenig, dann muss ich neue Münzen holen gehen. Oder wir haben zu viel, und ich muss das Kleingeld auf die Bank bringen. Das kostet auch wieder eine Gebühr.“

Ähnlich sieht es auch Hans Klein, Geschäftsführer der Buchhandlung Klein Buch und Papier. „Ich kann gut damit leben, wenn die Ein- und Zwei-Cent-Münzen wegfallen“, sagt er. „Das Kleingeld bei der Bank zu besorgen, kostet mehr, als es wert ist“, erklärt Klein. „Wir kaufen die Münzen also im Prinzip bei der Bank.“ Das Unternehmen käme es daher günstiger, wenn die Beträge an der Kasse einfach auf- oder abgerundet würden. Er gibt jedoch zu bedenken, dass gerade der Buchhandel vom Wegfall der kleinen Münzen insgesamt nicht so stark betroffen wäre, wie andere Zweige des Einzelhandels. „Die Verlage sind ohnehin schon dabei, die Buchpreise aufzurunden. Statt 9,99 Euro kostet ein Buch dann beispielsweise einfach zehn Euro“, erläutert Klein. Immer mehr Buchverlage gestalten die Preise seinen Worten nach inzwischen runder.

„Uns würde es die Arbeit definitiv erleichtern“, sagt Angela Nikolai, die in der Filiale der Bäckerei-Konditorei Schaefer in St. Wendel arbeitet. „Klar ist es aufwendig, die einzelnen Geldstücke beim Bezahlen zu zählen und herauszugeben“, meint die Verkäuferin. Schlimmer sei jedoch der Aufwand, dass die kleinen Münzen immer vorrätig sein müssten. Hinzu kämen die Gebühren, die anfallen, wenn das Kleingeld von der Bank abgeholt und dort wieder eingezahlt wird, sagt Nikolai. Um dem entgegenzuwirken, habe die Bäckerei ihre Preise aber bereits angepasst. „Die meisten unserer Preise sind ohnehin schon rund“, sagt die Verkäuferin. Außerdem sollen Kunden in der Bäckerei nicht nur mit EC-Karte, sondern bald auch per Handy zahlen können.

Ganz anders sieht das bei den Optikern aus. „Wir haben mit Ein- und Zwei-Cent-Münzen so gut wie nichts zu tun“, erklärt Judith Tasch, Inhaberin von Optik Leinenbach. „Die Preise sowohl von unseren Brillenmodellen als auch von den Gläsern sind ohnehin rund“, ergänzt ihre Mitarbeiterin Karin Schönwald. Mit krummen Beträgen hätten die Optiker nur selten zu tun. „Manchmal müssen wir dem Kunden spezielle Kassenleistungen abziehen. Das sind oft ungerade Beträge, die nur die Krankenkassen anpassen könnten. Dann müssen wir auch mal kleinere Münzen herausgeben. Das ist aber, wie gesagt, sehr selten“, sagt Schönwald. Würden die kleinsten Cent-Münzen also abgeschafft, würde es die Optiker kaum betreffen.

Hans Klein, Geschäftsführer von Klein Buch und Papier. Foto: Martin Trappen

Bei Optik Leinenbach (von links): Inhaberin Judith Tasch mit ihren Mitarbeitern Bernd Klees, Colin Feld und Karin Schönwald. Foto: Martin Trappen

Angela Nikolai, Mitarbeiterin bei der Bäckerei-Konditorei Schaefer. Foto: Martin Trappen

Karla Rüdiger vom Tee- und Kaffeeladen „Tässje am Dom“. Foto: Martin Trappen