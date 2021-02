Tag der Liebenden zu Corona-Zeiten : Blumige Liebesgrüße zum Abholen

Petra Merten vom St. Wendeler Blumenstudio Merten ist für den Valentinstag vorbereitet. Foto: Frank Faber

St. Wendel Die Floristen im Landkreis St. Wendel sind auf den Valentinstag am Sonntag vorbereitet. Teils werden bestellte Sträuße auch geliefert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Frank Faber

Ein Blumenstrauß oder ein kreatives Gesteck für die Liebste? An Valentinstag ist das eine schöne und beliebte Geste. In diesem Jahr trifft das Fest der Liebe allerdings auf zwei Hürden. Einerseits fällt der Valentinstag am 14. Februar auf einen Sonntag, und andererseits schränkt die Corona-Pandemie die Vorbereitungen massiv ein. Angesichts der geltenden Infektionsschutzgesetze sind Blumenläden, Floristen und Gärtnereien im Landkreis quasi dicht. Die Betriebe dürfen aber Kunden per Abholung und Lieferdienst bedienen.

Diesen Service bietet auch das Blumenstudio Merten in der St. Wendeler Brühlstraße. „Wir haben nicht nur für den Valentinstag Schnittblumen, Frühlingsblüher, Trockensträuße und eigene Kreationen da“, sagt Petra Merten. Nach telefonischer Bestellung können die Kunden ihren Auftrag abholen oder liefern lassen. Am Valentinstag liefert das Blumenstudio von 9 bis 12 Uhr im Stadtgebiet aus. Telefon: (0 68 51) 49 58.

Lesen Sie auch Zum Valentinstag im Landkreis St. Wendel : Romantisch gespeist wird daheim

Info Das ist der Valentinstag In Westdeutschland wurde der Valentinstag nach dem Zweiten Weltkrieg durch im Land stationierte US-Soldaten bekannt. Im Jahr 1950 wurde in Nürnberg der erste „Valentinsball“ veranstaltet. Allgemein bekannt wurde der Valentinstag durch die vor dem 14. Februar verstärkt einsetzende Werbung von Floristik- und Süßwarenindustrie. Auch in Deutschland gehören Blumen nach wie vor zu den häufigsten Geschenken am Valentinstag. Allein zum Valentinstag des Jahres 2018 transportierte die Lufthansa Cargo brutto 800 Tonnen Schnittblumen, in Wasser gestellt, temperiert, überwiegend interkontinental nach Deutschland.

„Wir haben rote Rosen und Tulpen da, weil die Kunden ja den Frühling wollen“, sagt Christa Groß vom Blumenhaus in der Alsfassener Straße. Die Blumenhändlerin bittet um Vorbestellung und dabei einen Termin zwecks Abholung zu vereinbaren. Telefon (0 68 51) 9 37 79 39.

Nach telefonischer Vorbestellung ist im Bliesener Blumenhaus Groß die Abholung am Freitag, Samstag und Sonntag möglich. Telefon (0 68 54) 76 27 72 und (0 68 54) 7 69 39.

Ähnlich läuft es in der Winterbacher Gärtnerei Müller, Telefon (0 68 51) 52 74. Patricias Blumenboutique in Marpingen, Berschweilerstraße, unterstützt ihre Kunden ebenfalls, wenn sie eine romantische Überraschung suchen. „Für den Valentinstag haben wir farbige Sträuße, Gestecke und Arrangements vorrätig“, sagt Patricia Krämer. Die Bestellung kann nach Terminabsprache abgeholt werden. Am Valentinstag ist die Blumenboutique von 9 bis 12 Uhr für die Kunden da. Telefon (0 68 53) 43 58.

„Das Sortiment ist traumhaft, alles ist da“, sagt Tanja Spaniol-Schnur vom Marpinger Team „Blumen- und Dekoservice Spaniol“ in der Marienstraße. Das Team bietet für den Valentinstag einen Abhol- und Lieferservice an und ist zudem am Sonntag von 9 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer (0 68 53) 51 15 von 9 bis 12 Uhr erreichbar.

Nach Vorstellung können in Oberthal bei Blumen Ingrid, Im Brühl, die Blumen abgeholt werden. Telefon (0 68 54 ) 13 34.

In Freisen haben die Blumengeschäfte ebenfalls nach vorheriger Bestellung einen Abholservice eingerichtet. Blumen Schumacher, Bahnhofstraße, Telefon (0 68 55) 90 31 und Nicoles Blumenlädchen, Schulstraße, Telefon (01 52) 29 52 10 68.

Blumen Müller aus Türkismühle liefert den Blumenstrauß zu den Liebenden nach Hause. „Oder er kann abgeholt werden“, sagt Diana Müller. Ihr Blumengeschäft hat am Samstag und Sonntag jeweils von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Bestellannahme: Telefon (0 68 52) 70 30. Frank’s Blumeneck in Neunkirchen/Nahe nimmt auch am Samstag in der Zeit von 9 bis 16 Uhr telefonische Bestellungen entgegen: Telefon (0 68 52) 9 91 70 44.

„Unser komplettes Sortiment ist vorrätig“, sagt Anja Faust-Spanier von Landhaus und Florist-Café Spanier in Otzenhausen. Das Landhaus ist am Sonntag von 9 bis 18 Uhr erreichbar und liefert in insgesamt 40 Ortschaften aus: Telefon (0 68 73) 9 10 88, E-Mail: info@landhaus-spanier.de.

Rosen zum Valentinstag, ein beliebtes Geschenk. Der Valentins-Brauch geht auf Priester Valentin aus dem dritten Jahrhundert zurück. Trotz kaiserlichen Verbotes soll Valentin Paare christlich getraut haben. Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb/Patrick Pleul