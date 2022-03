Konzert in Kusel : Klassiker von Simon & Garfunkel in Kusel

Die Simon & Garfunkel Revival Band kommt zu einem Konzert nach Kusel. Foto: Sturm

Kusel Wer lieferte den Soundtrack der 1970er Jahre? Das amerikanische Duo Simon & Garfunkel gehört dazu. Diese Musik lässt die Simon & Garfunkel Revival Band aufleben, die am Freitag, 8. April, 19.30 Uhr, in der Fritz-Wunderlich-Halle in Kusel auftritt.

In ihrem Programm „Feelin‘ Groovy“ präsentiert die Band die Hits des Duos. Balladen wie „Bright Eyes“, Klassiker wie „Mrs. Robinson“, „The Boxer“ oder „The Sound Of Silence“ gehören ebenso zum Repertoire wie „Cecilia“ oder „El Condor Pasa“. Einfach nur Nachspielen – das war den beiden Simon & Garfunkel-Fans Michael Frank (Gesang, Gitarre) und Guido Reuter (Gesang, Geige, Flöte und Klavier) zu wenig, teilt ein Sprecher des Veranstalters Kultopolis mit. Also holten sie sich Sebastian Fritzlar (Gitarre, Klavier, Trommel und Bass), Mirko Sturm (Percussions und Schlagzeug) sowie Sven Lieser (Gitarre) an ihre Seite. Zu fünft gelingt es den Musikern, die vielen kleinen musikalischen Raffinessen live auf die Bühne zu zaubern, für die Simon & Garfunkel so sehr geliebt werden, so heißt es weiter.