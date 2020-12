Coronavirus im St. Wendeler Land : Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis sinkt weiter — bleibt aber über 100

St. Wendel Ein Kind, das einen Kindergarten in der Kreisstadt St. Wendel besucht, hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Die Zahl der Neuinfektionen war am Montag so niedrig wie lange nicht mehr. Lediglich zwei Corona-Fälle sind registriert worden. Die Betroffenen leben in der Kreisstadt St. Wendel (2). Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner sinkt somit weiter auf 127,58. Am Sonntag lag der Wert bei 129,9.