Pandemie : Sieben-Tage-Inzidenz im St. Wendeler Land sinkt auf 51,90

Im St. Wendeler Land hat am Dienstag ein weiteres Test-Zentrum eröffnet. Wie ein Sprecher berichtet, befindet sich dieses in der Parkstraße 9 in St. Wendel. Die vorläufigen Öffnungszeiten: Dienstag, 9 bis 16 Uhr, Mittwoch, 15 bis 19 Uhr, Donnerstag, 11 bis 18 Uhr, Freitag, 15 bis 19 Uhr, Samstag, 9 bis 16 Uhr.