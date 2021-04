Pandemie im Landkreis St. Wendel : Sieben Neuinfektionen am Dienstag

St Wendel Die Zahl der Neuinfektionen hat auch am Dienstag im einstelligen Bereich gelegen.

Das Gesundheitsamt in St. Wendel hat lediglich sieben weitere Corona-Fälle registriert. Wie ein Sprecher aus dem Landratsamt angibt, leben die Betroffenen in den Kommunen Nonnweiler (6) und Tholey (1). Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner ist auf 86,49 (Vortag: 109,56) und somit unter die kritische Marke von 100 gesunken. Allerdings zählen in Sachen Notbremse die Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI). Dieses gibt für den Landkreis St. Wendel den Wert 109,2 (Stand: 27. April, 3 Uhr) an.