Kostenpflichtiger Inhalt: Landesaufnahmestelle Lebach braucht mehr Platz : 79 Bewohner der Aufnahmestelle in Quarantäne

Die Landesaufnahmestelle für Flüchtlinge in Lebach. (Archivbild) Foto: BeckerBredel

Lebach/Nonnweiler Von 1135 in Lebach untergebrachten Flüchtlingen sind sieben an Corona erkrankt. Außenstelle in Braunhausen wieder belegt.