Angst vor Terror Sicherheitsstufe auf dem US-Standort Baumholder erhöht

Unruhe herrscht auf den US-Standorten in der Region. Die Angst vor einem Anschlag geht um, auch in Baumholder. Hintergrund ist ein Sprecher aus dem Pentagon, der auf Spiegel-Online und CNN zitiert wird. Demnach hat das Pentagon am Wochenende auf Stützpunkten in Europa die zweithöchste Sicherheitsstufe ausgerufen, nämlich „Charlie“. Diese bedeutet, dass eine terroristische Aktion oder ein Angriff auf Personal oder Einrichtungen wahrscheinlich ist.