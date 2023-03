Heiliger Berg in St. Wendel : SG Strukturholding übernimmt Missionshausareal von Steyler Missionaren

Heiliger Berg in St. Wendel

Das Missionshaus St.Wendel erstrahlt bei blauem Himmel in der Mittagssonne. Aufgenommen hat das Foto SZ-Leser Wener Müller. Foto: Werner Müller

Das Wahrzeichen der Kreisstadt soll bewahrt und in eine nachhaltige Zukunft geführt werden. Stadt und Landk–reis wollen das Projekt im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung aktiv begleiten.

Nach dem Beschluss des Provinzialrats der Steyler Missionare, das St. Wendeler Missionshaus an die zum Jahresbeginn 2023 gemeinsam von dem Architekten und Investoren Gerlando Giarrizzo und der Kreissparkasse St. Wendel gegründeten SG Strukturholding GmbH zu veräußern, wurde jetzt gemeinsam ein Kaufoptionsvertrag auf den Weg gebracht. Das teilt Václav Mucha, Sprecher der Steyler Missionare mit.. Demnach werde bei der Umsetzung die Strukturholding das Objekt nicht nur entwickeln, sondern langfristig im Bestand halten und somit auch im Sinne der Gemeinschaft weiter begleiten.

„Zur Umsetzung des Projekts wurde mit der Kreissparkasse St. Wendel eine starke, regional verwurzelte Partnerin gefunden, in deren DNA die Verantwortung für die Region tief verankert ist“, heißt es. Auch ihr sei es ein Anliegen dieses St. Wendeler Wahrzeichen zu bewahren und gleichzeitig in eine nachhaltige Zukunft zu führen. Realisiert werden soll dieses Projekt über die SG Strukturholding GmbH, die die wertsteigernde Entwicklung von Grundstücken und Immobilien und die damit einhergehende Stärkung der Region vorantreiben will.