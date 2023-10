Serie Nachhaltigkeit im Alltag Heemer Dorfjugend initiiert mit Kindern ein Hochbeet-Projekt

An zwei Montagen wurde auf dem Gartengrundstück von Benedikt Weyrich hinter der alten Dorfschmiede und in unmittelbarer Nachbarschaft zum Mehrgenerationenplatz und zum KulturHoof in Hoof fleißig gewerkelt. Vier junge Erwachsene, die einer freien Gruppe, die sich selbst „Heemer Dorfjugend“ nennt, angehören, verwirklichten zusammen mit mehreren begeistert mithelfenden Kindern ein Projekt. „Wir legen hier einen Naschgarten an und bauen ein Hochbeet. Den Garten stellt uns Benedikt Weyrich freundlicherweise unentgeltlich zur Verfügung“, berichtet Emilia Persch, Sprecherin der Gruppe. Sie erläutert, dass ihre Gruppe von der DSEE in der Sparte „Klimawandel“ einen Förderbetrag von 1000 Euro erhalten habe, den man nun für Aktionen einsetze, bei denen Kinder an die Themen Umwelt und Nachhaltigkeit herangeführt werden.