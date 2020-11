Damit es keine bösen Überraschungen gibt : Sicherheitsberater raten zu Achtsamkeit bei Zähler-Ablesern

St. Wendel Seit die Ableser nicht mehr aus dem eigenen Ort kommen, haben es Unberechtigte leichter, unter dem Vorwand einer Zähler-Ablesung in die Häuser zu kommen.

Wenn man dann immer noch misstrauisch sein sollte, sollte man den entsprechenden Energieversorger anrufen und dort nachfragen, ob der Ableser tatsächlich im Auftrag des Versorgers unterwegs ist. Man sollte zudem immer nach Betreten des Zähler-Ablesers die Haustür selbst schließen, um so zu verhindern, dass die Tür nur angelehnt ist und dann unberechtigte Personen in das Haus kommen können. Diese könnten sich unter Umständen sehr schnell in der Zeit, in der der Hausbewohner im Keller am Zähler ist, Zutritt zur Wohnung verschaffen.