Selbach Flaschen-Lämmchen Selma entwickelt sich prächtig – und wurde an Ostern getauft

Dr. Werner Backes, Vorsitzender des HVS, berichtete im Gespräch mit der SZ, dass das Lamm dank der fürsorglichen Pflege von Familie Klein sehr gut gewachsen sei. Zudem sei es quietschfidel, gesund und hervorragend in die Herde integriert: „Es ist jetzt ständig im Gehege und erhält nur noch zweimal am Tag die Flasche. Das ist auch nur noch der Fall, da aufgrund der schlechten Witterung bislang kaum natürliche Nahrung im Gehege zu finden ist“, so Backes, der ergänzte, dass das erste Selbacher Flaschen-Lämmchen weiterhin sehr zutraulich und anhänglich sei, dass auch die Kinder am Ostersonntag, an dem man die traditionelle Vereinsaktion „Ostereiersuche“ mit der Lammtaufe kombiniere, viel Freude haben dürften.