Nicht(s) für die Katz‘ Hundeschwimmen im Strandbad Bosen

Redaktionshund Pancha Maria Grim gibt für das Hundeschwimmen am Bostalsee acht von zehn Punkten. Prinzipiell findet sie die Idee gut, doch am Wochenende wären sicherlich mehr Hunde gekommen, was den Spaßfaktor noch einmal erhöht hätte. Auch das Frühherbst-Wetter war wirklich katzig.

Foto: Thorsten Grim