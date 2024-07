Bosen Seefest am Bostalsee trotzt dem Regen

Das regnerische und unbeständige Wetter hat am Samstag so manchem Besucher und auch vielen Standbetreibern beim 21. Seefest am Bostalsee einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es sind erst wenige Menschen vor Ort, als die Kreisbeigeordnete Martina Weiand (CDU) in Vertretung des Landrats Udo Recktenwald (CDU), der im Urlaub weilt, um 19 Uhr die Besucher auf der Festwiese am Bostalsee begrüßt. Anschließend schreitet sie zum Fassanstich, der auch prompt gelingt.