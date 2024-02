Schwerer Verkehrsunfall in Landkreis St. Wendel Vier Fahrzeuge krachen auf der B269 ineinander — drei Personen verletzt

Gegen 18.30 Uhr fuhren drei Fahrzeuge auf der Lebacher Straße in Richtung St. Wendel. Hierbei wollte das erste Auto nach links in die Hintereckstraße abbiegen, musste vor dem Abbiegen allerdings anhalten. Die beiden nachfolgenden Fahrzeuge bemerkten auch rechtzeitig, dass das Auto stehen blieb und hielten an.