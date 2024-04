Kreis St Wendel April bringt Schnee, Gewitter und Hagel

Kreis St Wendel · Dieser April macht wirklich, was er will. Da hatten wir in den vergangenen Wochen schon Temperaturen, die vom Sommer träumen lassen, am Mittwoch und Donnerstag dann das genaue Gegenteil: Sturm, Hagel, Gewitter, Schnee und eiskalte Temperaturen.

18.04.2024 , 09:32 Uhr

Wintereinbruch am Mittwochnachmittag in Bliesen; dieses Bild schickt Werner Möller. Foto: Werner Möller