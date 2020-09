Polizei sucht Täter : 17-Jähriger bei Schlägerei am Bahnhof St. Wendel verletzt

St. Wendel In der Nacht auf Samstag ist ein Jugendlicher (17) bei einem Streit am St. Wendeler Bahnhof verletzt worden. Er musste im Krankenhaus versorgt werden.

Bei einer Schlägerei am Bahnhof in St. Wendel ist in der Nacht auf Samstag ein 17-Jähriger verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es gegen 2.10 Uhr zu einem handfesten Streit zwischen mehreren Personen, bei dem der Jugendliche zu Boden fiel. Dabei habe der Mann eine blutende Wunde am Oberschenkel zugefügt bekommen.