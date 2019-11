4,4 Millionen Euro Kosten : Schaumbergbad nach Sanierung wieder offen

Tholey Das Schaumbergbad in Tholey ist am Donnerstag nach einem halben Jahr Sanierungsarbeiten wiedereröffnet worden. Die ersten Badegäste kamen gestern. Das 1994 geschaffene Bad am Fuße des Schaumbergs wurde für 4,4 Millionen Euro erneuert.

