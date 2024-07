Ein lautes, konstantes Knattern der Motorräder dringt hartnäckig in Winterbach durchs Dorf. Es sitzt im Ohr wie ein Tinnitus und wird drei Tage dort bleiben. Grund zur Sorge liefert das Geräusch aber nicht: Es ist mal wieder Harley-Treffen im Ort. Bis 28. Juli steigt das zwölfte Happening der Biker an der Mehrzweckhalle in Winterbach.