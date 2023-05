Rhythmische Sportgymnastik Viele Medaillen und zwei DM-Tickets

Am 22. April reisten fünf Einzelgymnastinnen nach Düsseldorf zur Regionalmeisterschaft. Dort waren fünf Tickets für die deutsche Meisterschaft zu vergeben, die vom 6. bis 8. Juli im Rahmen der „Finals 2023“ ebenfalls in Düsseldorf stattfinden. Nach einem spannenden Vierkampf mit Ball, Reifen, Band und Keulen, bei dem die Übungen aber nicht für alle Starterinnen nach Wunsch abliefen, freuten sich die Saarländerinnen am Ende über die Qualifikation von Pauline Köhler aus Eschringen (Platz zwei) und Diana Bernhardt (Platz vier) aus Saarlouis. Angelina Fink, Elisabeth Polzin-Kvasova und Regina Krivoseev belegten die Plätze sechs, sieben und acht. Alle fünf werden aber gemeinsam mit Xenia Mauer und Emma Klein bei den Finals in der Gruppengymnastik als deutsche Vizemeisterinnen starten.