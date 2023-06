Vorfahrt missachtet Zusammenstoß: Acht Schulkinder wurden verletzt

Der Fahrer des Busses wollte, so berichtet die Polizei, von der L 308 nach links in die bevorrechtigte L 132 einbiegen und übersah dabei die dort fahrende Fahrzeugführerin, die ihrerseits ebenfalls nach links abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Kollision wurden die Pkw-Fahrerin sowie acht Schulkinder leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung durch Rettungskräfte war jedoch nicht notwendig. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.